Конец страны и власти: у Запада достаточно способов реагировать на ядерные спекуляции России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Путин не перестанет угрожать ядерным оружием, то мир найдет формат, как его лишить жизни. Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что будет много тихой дипломатической работы. Мол, Россию будут предупреждать о последствиях, если она совершит теракт на ЗАЭС.

Но спекуляции России – это одно, а факт применения – это совсем другое. Об этом 24 Каналу заявил американский политолог Рамиз Юнус.

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"Мы видим, градус этих спекуляций совсем не тот, который был в начале войны. Ведь всем руководит то, что на поле боя происходит. А преимущество на вашей стороне", – подчеркнул политолог.

Поэтому перед началом контрнаступления ВСУ, во время него и усилились эти "вбросы" в информационное поле, усилились дипломатические визиты. В частности, говорится о представителях союза БРИКС, который возглавляет Южная Африка.

"До этого президент Бразилии на эту тему очень много выступал. Они проталкивают китайские нарративы", – отметил Юнус.

Россию не поддерживают ядерные державы

К тому же, по мнению политолога, государственный секретарь США Энтони Блинкен неслучайно летал в Пекин. Это была довольно положительная встреча. Её откладывали, но она таки должна была состояться, ведь это продолжение той линии, о которой договаривались президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин.

События в мире делают невозможным, чтобы они не встречались. Кто-то должен решать эти проблемы. Поэтому, когда политическая конъюнктура сработала в определенной степени, они спокойно встретились,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Очень важно то, что Си Цзиньпин принимал лично Энтони Блинкена. Ведь согласно протоколу, обычно он не принимает министров иностранных дел. Поэтому это была дань уважения и важности этого визита, этого чиновника, представляющего страну, с которой Китай строит определенные отношения.

Политолог отметил, что стороны хотят нивелировать отношения. У них, безусловно, есть разногласия, но в то же время есть темы, которые они обязаны выруливать и решать вместе. Тема ядерного оружия здесь тоже может быть.

"И в этом вопросе Китай и США – союзники. Индия – союзники", – добавил Юнус.

Россия не имеет ни одной страны среди ядерных государств, которая могла бы её поддержать на этот счет.

Как Запад может реагировать на ядерные спекуляции России: смотрите видео

Человечество не сможет не реагировать

У Западного мира достаточно средств на это реагировать. Впрочем, на эту тему сейчас не говорят. Мол, когда что-нибудь произойдет – тогда однозначно будет реакция. Просто нужно объяснить, что ждет того человека, который бравирует ядерной палкой.

Я думаю, это будет конец и страны, и именно тех людей, которые пойдут на это. От этого они войну не выиграют. Все это прекрасно понимают,

– сказал политолог.

Но если Россия таки решится на ядерный удар, то это будет удар не только по Украине, но и по всему миру. Человечество здесь не сможет не реагировать. Даже во время Карибского кризиса был решен вопрос о ядерном оружии. А тогда это могли сделать только два государства – СССР и США.

Что такое Карибский кризис Это напряженное противостояние между США и СССР. Произошло оно из-за того, что Советский Союз в октябре 1962 тайно разместил на Кубе ракеты, которые могли нести ядерные заряды. Тогда впервые в истории человечества два государства приблизились к угрозе начала ядерной войны и прямому военному противостоянию.

Сейчас же на планете гораздо больше стран, имеющих ядерное оружие. И среди них две такие главные страны как Китай и Индия.

"Крым – это решение всех проблем – выход к перешейку. Готовят Крым (россияне – 24 Канал) к конкретной обороне", – подчеркнул Рамиз Юнус.

Стране-агрессору не позволят

Политолог отметил, что никто не позволит России переходить дальше спекуляции.

"Если кто-нибудь пойдет на это решение, типа сумасшедшего, они получат по полной программе", – сказал Юнус.

Возможно, это и создаст определенные проблемы с территориями, где это может произойти, но никак не изменит ход войны. Политолог отметил, что это ясно показал Президент Украины Владимир Зеленский и сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава украинского МИД об этом отметил после встречи в Лондоне с премьером Британии Риши Сунаком и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также там он встречался с министром иностранных дел Турции – Хаканом Фиданом, ранее возглавлявшим турецкую разведку.

Поэтому, считает политолог, этот вопрос – не проблема Украины, а проблема непосредственно Соединенных Штатов Америки.

Эта бравада и эта риторика, одно дело – направлено на общественное мнение как внутри своей страны (России – 24 Канал), так же, как на Украину и страны Европы. Но в предметной плоскости – это проблемы США и Великобритании,

– подчеркнул политолог.

И здесь, уверен Рамиз Юнус, они будут настроены значительно решительнее, чем это проявляли за все время войны в других вопросах.

Ядерные угрозы России