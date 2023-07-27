Крымский мост там лишний, – в ГУР рассказали о планах на него

После оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году Россия незаконно построила мост через Керченский пролив. Во время войны это сооружение играет важное логистическое значение для российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. С начала полномасштабного вторжения на мост уже дважды пришел "хлопок". В СБУ подтвердили, что разрушение Крымского моста 8 октября 2022 года – одна из реализаций украинской спецслужбы.

Читайте также Крайне нестабильная конструкция, – в ГУР предостерегли от пользования Крымским мостом

Это военный объект

В ГУР МО отметили, что президент Владимир Зеленский исчерпывающе прокомментировал то, почему незаконно построенный мост в Крыму нужно нейтрализовать. Кроме того, слова главы государства полностью поддерживает глава разведки Кирилл Буданов.

Он (Крымский мост – 24 Канал) там лишний,

– сказал Юсов.

Крымский мост россияне используют в качестве военного объекта для перемещения и логистики вражеских сил и средств, а также для усиления оккупационного корпуса.

"А это значит для продолжения убийства украинских мирных жителей, разрушения украинской инфраструктуры и убийства украинских защитников. Все, что используется для подобных целей, должно быть нейтрализовано и так обязательно будет", – отметил представитель ГУР.

В ГУР предусмотрели будущее Крымского моста: смотрите видео

Что известно о последнем "хлопке" на Крымском мосту