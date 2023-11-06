Рекрутинг вместо срочной службы: в Минобороны объяснили, что будет с призывом во время войны

Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики оборонного ведомства, где упоминается рекрутинг. Заместитель министра обороны на этом фоне сделала важное замечание насчет призыва в Украине.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире марафона объяснила, как в настоящее время следует воспринимать концепцию военной кадровой политики Минобороны. Сейчас говорится только о рамочном документе, определяющем видение того, как конкретно будет развиваться система работы с личным составом, передает 24 Канал.

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Что будет с призывом

Как пояснила заместитель главы Минобороны, эта концепция предполагает разработку дорожной карты, которая опишет сроки ее реализации. Калмыкова подтвердила, что эта концепция действительно написана на период до 2028 года, потому что в ведомстве надеются, что к этому времени завершится полномасштабная российско-украинская война, а также наступит демобилизация и условно мирное время. Однако этот документ о том, что защита Украины проходит сегодня и будет проходить завтра.

Калмыкова объяснила, что описанное в концепции обучение не является заменой призыва.

Обучение – это вообще о готовности каждого украинца иметь возможность защитить себя, своих близких, свою страну. То есть это условие, с которым мы как нация живем и должны к этому идти,

– заметила она.

Замминистра обороны дала понять, что призыв в Украине никуда не исчезнет во время военного положения и боевых действий. Она добавила, что у нас идет война, и мы защищаемся.

Что будет со срочной службой в будущем

Калмыкова отметила, что рекрутинг – это новый инструмент вовлечения людей в защиту родины. Он может стать параллельным механизмом.

Относительно рекрутинга Минобороны рассматривает несколько инструментов. Речь идет о том, как граждане Украины будут становиться на военный учет и учиться, какие существуют профессиональные потребности, а также как способности, образование и опыт помогут этим людям наилучшим образом реализовать свой потенциал во время службы в ВСУ.

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