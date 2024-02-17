Куда денутся Залужный и другие уволенные командующие: Данилов сделал предположение
Источник:"Укринформ"
В начале февраля президент Украины обновил состав высшего военного руководства Вооруженных Сил. У Алексея Данилова поинтересовались, чем будут заниматься командующие, которых Зеленский отправил в отставку.
Секретарь СНБО выразил уверенность, что уволенные офицеры продолжат работать на пользу государства.
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Уволенные командующие – "государственники"
По словам Данилова, это вполне естественный процесс, что после избрания нового главкома произошел ряд других кадровых изменений в командовании. Ведь новый Главнокомандующий имеет право предложить назначить новых людей на те или иные должности.
Что касается предыдущих командующих, то секретарь СНБО отметил, что все они – "государственники", которые хотят и в дальнейшем защищать Украину и обязательно будут принимать в этом участие.
Я более чем уверен, что они будут работать на государство, на тех или иных должностях, в тех или иных учреждениях – не только в Вооруженных Силах. У нас достаточно структур сектора безопасности и обороны, например, Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия. У нас сейчас нет полного ответа на этот вопрос, но я уверен, что все эти специалисты будут привлечены к приближению нашей победы,
– заверил Данилов.
Что будет с Залужным
После отставки Залужного президент предложил генералу остаться в его команде. Данилова спросили, известно ли ему, что ответил экс-главком. Секретарь СНБО сказал, что этот вопрос лучше задать самому Валерию Федоровичу.
Также у Данилова поинтересовались, известно ли ему, какие должности Зеленский предлагал Залужному. Тот намекнул, что он знает, впрочем, рассказывать о таком публично не имеет права.
Кадровые перестановки в ВСУ: что известно
- Слухи о намерениях Зеленского перезагрузить ВСУ ходили уже давно. 8 февраля президент официально объявил о решении обновить руководящий состав украинской армии. Он отправил в отставку Залужного, и вместо него на должность главкома назначил Александра Сырского.
- Впоследствии были сделаны и другие кадровые изменения. Так, вместо Сергея Шапталы Генштаб возглавил Анатолий Баргилевич.
- Заместителями Сырского стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, а Баргилевича – Алексей Шевченко, Михаил Драпатый и Владимир Горбатюк.
- Силы ТрО возглавил Игорь Плахута.
- Командование Сухопутными войсками перешло к генералу Александру Павлюку.
- Также Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Вместо него он назначил Юрия Содоля.