Куда денутся Залужный и другие уволенные командующие: Данилов сделал предположение

В начале февраля президент Украины обновил состав высшего военного руководства Вооруженных Сил. У Алексея Данилова поинтересовались, чем будут заниматься командующие, которых Зеленский отправил в отставку.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что уволенные офицеры продолжат работать на пользу государства.

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Уволенные командующие – "государственники"

По словам Данилова, это вполне естественный процесс, что после избрания нового главкома произошел ряд других кадровых изменений в командовании. Ведь новый Главнокомандующий имеет право предложить назначить новых людей на те или иные должности.

Что касается предыдущих командующих, то секретарь СНБО отметил, что все они – "государственники", которые хотят и в дальнейшем защищать Украину и обязательно будут принимать в этом участие.

Я более чем уверен, что они будут работать на государство, на тех или иных должностях, в тех или иных учреждениях – не только в Вооруженных Силах. У нас достаточно структур сектора безопасности и обороны, например, Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия. У нас сейчас нет полного ответа на этот вопрос, но я уверен, что все эти специалисты будут привлечены к приближению нашей победы,

– заверил Данилов.

Что будет с Залужным

После отставки Залужного президент предложил генералу остаться в его команде. Данилова спросили, известно ли ему, что ответил экс-главком. Секретарь СНБО сказал, что этот вопрос лучше задать самому Валерию Федоровичу.

Также у Данилова поинтересовались, известно ли ему, какие должности Зеленский предлагал Залужному. Тот намекнул, что он знает, впрочем, рассказывать о таком публично не имеет права.

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