Что было в Black Boх: украинцам раскроют содержимое после нового сбора для бойцов ГУР
Источник:Фонд "Вернись живым"
Многих украинцев интересует, что представляет собой таинственный Black Boх. Фонд "Вернись живым" пообещал частично объяснить содержимое "Черного ящика" при одном условии.
Блогер Игорь Лаченков и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут записали видеообращение. Ровно год назад, 15 ноября 2020 года, был запущен проект стоимостью 230 миллионов гривен.
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Подробности нового сбора
На этот раз волонтеры объявили новый сбор. Они хотят собрать 15 миллионов гривен для украинских разведчиков, непосредственно работающих с проектом Black Boх.
Волонтеры готовы частично открыть тайну "Черного ящика". Сделают они это после того, как будет закрыт новый сбор.
Сегодня мы готовы приоткрыть тайну. Но для этого нужно собрать еще 15 миллионов гривен для военных, непосредственно работающих с этой "коробкой",
– сказали они.
Лачен и Чмут объявили новый сбор: видео фонда "Вернись живым"
Что известно о проекте Black Boх
- Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук ранее в разговоре с 24 Каналом объяснял, что детали по Black Boх объявят позже, когда на это предоставит разрешение ГУР. Он также отметил, что в прошлый раз на проект "Черный ящик", о котором почти ничего неизвестно, удалось собрать 230 миллионов гривен благодаря репутации фонда.
- Известно, что Black Boх принес весомые результаты в уничтожении российских оккупантов. Тарас Чмут сообщал, что "Черный ящик" масштабировали на основе предыдущего проекта, тоже себя прекрасно проявившего.
- Напомним, что Black Box является общим проектом фонда "Вернись живым" и ГУР. Руководитель аналитического отдела этого фонда Антон Муравейник заявлял, что "Черный ящик" будут масштабировать дальше, если проект продолжит показывать результат.