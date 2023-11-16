Что было в Black Boх: украинцам раскроют содержимое после нового сбора для бойцов ГУР

Многих украинцев интересует, что представляет собой таинственный Black Boх. Фонд "Вернись живым" пообещал частично объяснить содержимое "Черного ящика" при одном условии.

Блогер Игорь Лаченков и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут записали видеообращение. Ровно год назад, 15 ноября 2020 года, был запущен проект стоимостью 230 миллионов гривен.

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Подробности нового сбора

На этот раз волонтеры объявили новый сбор. Они хотят собрать 15 миллионов гривен для украинских разведчиков, непосредственно работающих с проектом Black Boх.

Волонтеры готовы частично открыть тайну "Черного ящика". Сделают они это после того, как будет закрыт новый сбор.

Сегодня мы готовы приоткрыть тайну. Но для этого нужно собрать еще 15 миллионов гривен для военных, непосредственно работающих с этой "коробкой",

– сказали они.

Лачен и Чмут объявили новый сбор: видео фонда "Вернись живым"



https://twitter.com/BackAndAlive/status/1724706111708688864

Что известно о проекте Black Boх