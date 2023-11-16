Блогер Ігор Лаченков та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут записали відеозвернення. Рівно рік тому, 15 листопада 2020-го, було запущено проєкт вартістю 230 мільйонів гривень.

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Подробиці нового збору

Цього разу волонтери оголосили новий збір. Вони хочуть зібрати 15 мільйонів гривень для українських розвідників, які безпосередньо працюють з проєктом Black Boх.

Волонтери готові частково відкрити таємницю "Чорної скриньки". Зроблять вони це після того, як буде закрито новий збір.

Сьогодні ми готові привідкрити таємницю. Але для цього треба зібрати ще 15 мільйонів гривень для військових, які безпосередньо працюють з цією "коробкою",

– сказали вони.

Лачен та Чмут оголосили новий збір: відео фонду "Повернись живим"



https://twitter.com/BackAndAlive/status/1724706111708688864

Що відомо про проєкт Black Boх