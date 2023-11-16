Блогер Ігор Лаченков та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут записали відеозвернення. Рівно рік тому, 15 листопада 2020-го, було запущено проєкт вартістю 230 мільйонів гривень.
Читайте також Працює і на території Росії: у ГУР розповіли про результати роботи загадкової "Black Box"
Подробиці нового збору
Цього разу волонтери оголосили новий збір. Вони хочуть зібрати 15 мільйонів гривень для українських розвідників, які безпосередньо працюють з проєктом Black Boх.
Волонтери готові частково відкрити таємницю "Чорної скриньки". Зроблять вони це після того, як буде закрито новий збір.
Сьогодні ми готові привідкрити таємницю. Але для цього треба зібрати ще 15 мільйонів гривень для військових, які безпосередньо працюють з цією "коробкою",
– сказали вони.
Лачен та Чмут оголосили новий збір: відео фонду "Повернись живим"
Що відомо про проєкт Black Boх
- Керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук раніше у розмові з 24 Каналом пояснював, що деталі щодо Black Boх оголосять пізніше, коли на це надасть дозвіл ГУР. Він також зауважив, що минулого разу на проєкт "Чорна скринька", про який майже нічого невідомо, вдалося зібрати 230 мільйонів гривень завдяки репутації фонду.
- Відомо, що Black Boх приніс вагомих результатів у знищенні російських окупантів. Тарас Чмут повідомляв, що "Чорний ящик" масштабували на основі попереднього проєкту, який теж себе чудово проявив.
- Нагадаємо, що Black Box є спільним проєктом фонду "Повернись живим" та ГУР. Керівник аналітичного відділу цього фонду Антон Муравейник заявляв, що "Чорну скриньку" будуть масштабувати далі, якщо проєкт продовжить показувати результат.