Мобилизация в Украине: что делать, если забронированному мужчине вручили повестку

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Некоторых мужчин могут забронировать от мобилизации предприятие или организация, где они работают.

Забронировать мужчин могут всего на несколько месяцев. Хотя бывают случаи, когда вручить повестку могут даже забронированным. Что делать в таком случае – читайте далее в материале 24 Канала.

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Что делать, если забронированный работник получил повестку

Юрист Дмитрий Дончак рассказал, что выдача повесток забронированным мужчинам – вполне законна. Несмотря на бронирование, эти мужчины остаются военнообязанными. Эти лица должны своевременно уведомлять военкомат об изменении семейного положения или адреса проживания, рождении ребенка и так далее.

Есть один из видов повесток – повестка-вызов. Если вам вручили этот документ, необходимо прийти с ним в военкомат и иметь при себе документы, подтверждающие бронирование. После этого вас могут отправить на медкомиссию для проверки состояния к службе. Отметим, что это вполне законно.

Если ваше бронирование действует, то после прохождения медкомиссии вас отпустят.

Бронирование мужчин в Украине: последние новости

Недавно начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, как происходит процесс бронирования сотрудников. По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально.

24 Канал писал, можно ли военному ВСУ уволиться во время службы, если его забронировали на работе.

писал, можно ли военному ВСУ уволиться во время службы, если его забронировали на работе. С 1 декабря в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных при мобилизации. Предприятия получили определенные требования, которым они должны соответствовать, чтобы их сотрудники смогли получить отсрочку.

Кстати, Европейская бизнес ассоциация призвала правительство продолжить действующие бронирования работников еще на два месяца.

Если забронированному мужчине вручили повестку, документы, подтверждающие бронирование, он должен показывать только в военкомате.