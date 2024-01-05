Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, США пытаются создать для Кремля неблагоприятные условия, однако такие, чтобы они не привели к распаду России.

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Замысел США относительно России

Олег Жданов предположил, что у США есть два варианта. Или они пытаются создать такие условия, чтобы в России произошла смена власти. Или чтобы экономическая ситуация привела к внутренним колебаниям в стране-агрессоре, но не допустила ее распада.

Для Штатов, я так понимаю, самый страшный сон – это распад России. Почему? Потому что это может привести к негативным последствиям для самих США,

– заметил военный эксперт.

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