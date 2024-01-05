Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, США намагаються створити для Кремля несприятливі умови, однак такі, щоб вони не призвели до розпаду Росії.

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Задум США щодо Росії

Олег Жданов припустив, що у США є два варіанти. Або вони намагаються створити такі умови, щоб в Росії або відбулась зміна влади. Або щоб економічна ситуація призвела до внутрішніх коливань у країні-агресорці, але не допустила її розпаду.

Для Штатів, я так розумію, найстрашніший сон – це розпад Росії. Чому? Тому що це може призвести до негативних наслідків для самих США,

– зауважив військовий експерт.

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