Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, США намагаються створити для Кремля несприятливі умови, однак такі, щоб вони не призвели до розпаду Росії.
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Задум США щодо Росії
Олег Жданов припустив, що у США є два варіанти. Або вони намагаються створити такі умови, щоб в Росії або відбулась зміна влади. Або щоб економічна ситуація призвела до внутрішніх коливань у країні-агресорці, але не допустила її розпаду.
Для Штатів, я так розумію, найстрашніший сон – це розпад Росії. Чому? Тому що це може призвести до негативних наслідків для самих США,
– зауважив військовий експерт.
Військова допомога Україні з боку США: головне
- На початку грудня 2023 року Сенат США не зміг підтримати додатковий запит Білого дому на фінансування національної безпеки кордонів у розмірі 106 мільярдів доларів. Туди входить 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України.
- Тоді координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що у Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року.
- Ввечері 27 грудня 2023 року стало відомо, що у США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги для України. Його загальна сума складає 250 мільйонів доларів.
- Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати більше не зможуть постачати збройну допомогу Україні, допоки Конгрес США не ухвалить виділення фінансової допомоги Україні. Він зазначив, що у Білого дому вже немає грошей для нової військової підтримки України.
- Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Вашингтон підтримуватиме військове фінансування нашої держави, але не на рівні 2022 та 2023 років. За його словами, мета США – допомогти Україні стати на ноги, а також побудувати військово-промислову базу, щоб наша держава сама могла фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння. Але поки Україна ще не може захистити себе, спираючись лише на власні сили, тому важливо, щоб Конгрес ухвалив закон про додаткове фінансування.