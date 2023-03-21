Мы ведем бой на выживание: если проигрываем, то снова десятилетия репрессий, – воин ВСУ

С начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года многие украинцы вступили в ряды Вооруженных Сил как добровольцы. У каждого из них своя мотивация и история. Своим взглядом на войну поделился, в частности, защитник Вячеслав Журба.

Журналисту 24 Канала, добровольцу и военному ВСУ Вячеславу Журбе 28 лет. Родом он из Сумщины. В эксклюзивной колонке для нашего издания он констатировал, что защита Родины – это высшая честь.

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Когда гибридная война стала настоящей

Воин долгое время был на передовой с 2014 года и до сих пор от 24 февраля 2022 года защищает Украину от оккупантов. По словам защитника, в прошлом году, когда началась большая война, все приобрело более глобальный характер. То есть война гибридная стала – настоящей.

Для меня это было что-то типа: "Ну, наконец! Все маски сброшены". Поэтому и мотивация стала более глобальной – защита всего украинского. Мы ведь ведем бой на выживание. Если проигрываем, то снова получим десятилетия репрессий, уничтожение культуры и языка, порабощение, жизнь в страхе, деградацию и регресс,

– написал он.

Вместе с тем он констатировал, что не знает, когда закончится война, ведь не является экспертом. Однако, что известно точно – бойцы Украине все еще нужны и это следует понимать каждому гражданину, ведь опять же: война ведется на выживание.

Самая высокая честь – это защита Родины, ее культуры, языка и наследия. Именно на это нацелилась Россия,

– уверен Вячеслав Журба.

Какая ситуация на поле боя