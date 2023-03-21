Мы ведем бой на выживание: если проигрываем, то снова десятилетия репрессий, – воин ВСУ
С начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года многие украинцы вступили в ряды Вооруженных Сил как добровольцы. У каждого из них своя мотивация и история. Своим взглядом на войну поделился, в частности, защитник Вячеслав Журба.
Журналисту 24 Канала, добровольцу и военному ВСУ Вячеславу Журбе 28 лет. Родом он из Сумщины. В эксклюзивной колонке для нашего издания он констатировал, что защита Родины – это высшая честь.
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Когда гибридная война стала настоящей
Воин долгое время был на передовой с 2014 года и до сих пор от 24 февраля 2022 года защищает Украину от оккупантов. По словам защитника, в прошлом году, когда началась большая война, все приобрело более глобальный характер. То есть война гибридная стала – настоящей.
Для меня это было что-то типа: "Ну, наконец! Все маски сброшены". Поэтому и мотивация стала более глобальной – защита всего украинского. Мы ведь ведем бой на выживание. Если проигрываем, то снова получим десятилетия репрессий, уничтожение культуры и языка, порабощение, жизнь в страхе, деградацию и регресс,
– написал он.
Вместе с тем он констатировал, что не знает, когда закончится война, ведь не является экспертом. Однако, что известно точно – бойцы Украине все еще нужны и это следует понимать каждому гражданину, ведь опять же: война ведется на выживание.
Самая высокая честь – это защита Родины, ее культуры, языка и наследия. Именно на это нацелилась Россия,
– уверен Вячеслав Журба.
Какая ситуация на поле боя
- Благодаря нашим военным, Украина до сих пор существует на карте мира и врагу не удалось ее захватить. В то же время аналитики из Института изучения войны уверены, что оккупанты теряют инициативу на поле боя, однако перед тем хотят достичь хоть каких-то "побед".
- Как констатировали эксперты, противник добился незначительных успехов, в частности, на Бахмутском направлении, которое уже более полугода остается самым горячим на фронте. Однако воины украинской армии держат оборону.
- Кстати, сам лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, бойцы которого воюют за Россию, не так давно испугался потенциальных успехов ВСУ и писал из-за этого письма в минобороны в Кремль. По его словам, якобы вагнеровцы контролируют 70% города Бахмута, однако украинские защитники могут совершить контрнаступление.