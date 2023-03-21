Журналісту 24 Каналу, добровольцю та військовому ЗСУ Вячеславові Журбі 28 років. Родом він зі Сумщини. В ексклюзивній колонці для нашого видання він констатував, що захист Батьківщини – це найвища честь.

Дивіться також Суцільна агонія: для чого Путін "поїхав" у Маріуполь і чому все закінчилося ганьбою

Коли гібридна війна стала справжньою

Воїн тривалий час був на передовій з 2014 року, і дотепер від 24 лютого 2022 року обороняє Україну від окупантів. За словами захисника, минулого року, коли розпочалася велика війна, все набуло глобальнішого характеру. Себто війна гібридна стала – справжньою.

Для мене це було щось типу: "Ну нарешті! Всі маски скинуті". Тому й мотивація стала глобальнішою – захист всього українського. Адже ми ведемо бій на виживання. Якщо програємо, то знову отримаємо десятиліття репресій, знищення культури та мови, поневолення, життя в страху, деградацію та регрес,

– написав він.

Разом з тим він констатував, що не знає коли закінчиться війна, адже не є експертом. Однак що відомо точно – бійці Україні все ще потрібні та це слід розуміти кожному громадянину, адже знову ж таки: війна ведеться на виживання.

Найвища честь – це захист Батьківщини, її культури, мови та спадщини. Саме на це націлилася Росія,

– впевнений Вячеслав Журба.

Яка ситуація на полі бою