Журналісту 24 Каналу, добровольцю та військовому ЗСУ Вячеславові Журбі 28 років. Родом він зі Сумщини. В ексклюзивній колонці для нашого видання він констатував, що захист Батьківщини – це найвища честь.
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Коли гібридна війна стала справжньою
Воїн тривалий час був на передовій з 2014 року, і дотепер від 24 лютого 2022 року обороняє Україну від окупантів. За словами захисника, минулого року, коли розпочалася велика війна, все набуло глобальнішого характеру. Себто війна гібридна стала – справжньою.
Для мене це було щось типу: "Ну нарешті! Всі маски скинуті". Тому й мотивація стала глобальнішою – захист всього українського. Адже ми ведемо бій на виживання. Якщо програємо, то знову отримаємо десятиліття репресій, знищення культури та мови, поневолення, життя в страху, деградацію та регрес,
– написав він.
Разом з тим він констатував, що не знає коли закінчиться війна, адже не є експертом. Однак що відомо точно – бійці Україні все ще потрібні та це слід розуміти кожному громадянину, адже знову ж таки: війна ведеться на виживання.
Найвища честь – це захист Батьківщини, її культури, мови та спадщини. Саме на це націлилася Росія,
– впевнений Вячеслав Журба.
Яка ситуація на полі бою
- Завдяки нашим військовим Україна досі існує на карті світу та ворогові не вдалось її загарбати. Водночас аналітики з Інституту вивчення війни впевнені, що окупанти втрачають ініціативу на полі бою, однак перед тим хочуть досягнути хоч якихось "перемог".
- Як констатували експерти, противник досягнув незначних успіхів, зокрема, на Бахмутському напрямку, який уже понад пів року залишається найгарячішим на фронті. Однак воїни української армії тримають оборону.
- До речі, сам лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, бійці якого воюють за Росію, не так давно неабияк перелякався потенційних успіхів ЗСУ та писав через це листи у міноборони в Кремль. За його словами, начебто вагнерівці контролюють аж 70% міста Бахмута, проте українські захисники можуть здійснити контрнаступ.