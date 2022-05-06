Что еще хуже может случиться, – Кулеба о слухах о массированной атаке России на 9 мая
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о массированных атаках России, которые страна-агрессор, якобы готовит к 9 мая. Министр подчеркнул, что с 23 февраля Украина готова к любым сценариям.
Как сообщает 24 канал, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции министров МИД. Министр добавил, что не следует преувеличивать значение 9 мая.
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Не стоит преувеличивать значение 9 мая
Кулеба призвал не паниковать, ведь в условиях военного положения 9 мая – такой же день, как и другие.
Что еще хуже может случиться? Больше ракет улетит в Украину? Они могут это сделать и не на 9 мая. Больше русских войск бросят? Так это тоже может произойти каждый день,
– ответил Кулеба.
Он подчеркнул, что с 23 февраля Украина готова к разным сценариям.
Я бы не хотел преувеличивать значение 9 мая. Каждый день что-то может измениться,
– сказал министр.
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Что следует ожидать от России 9 мая: мнения аналитиков
- Западные эксперты прогнозируют, что президент России может прибегнуть к оглашению войны. Таким образом, следующим шагом станет объявление мобилизации в России.
- Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин подчеркнул, что Путин не осмелится объявить всеобщую мобилизацию, поскольку раздача оружия – наибольший страх главы России.
- Вадим Денисенко отметил, что 9 мая Кремль может сделать заявление о присоединении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России.
- Сенатор США Боб Менендес озвучил опасения, что Россия может использовать ядерное оружие.
- Издание Reuters считает, что во время парада Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне".
Что бы ни заготовила миру Россия, Вадим Денисенко призвал украинцев оставаться дома во время комендантских часов и не пренебрегать тревогами.
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