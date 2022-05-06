Что еще хуже может случиться, – Кулеба о слухах о массированной атаке России на 9 мая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о массированных атаках России, которые страна-агрессор, якобы готовит к 9 мая. Министр подчеркнул, что с 23 февраля Украина готова к любым сценариям.

Как сообщает 24 канал, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции министров МИД. Министр добавил, что не следует преувеличивать значение 9 мая.

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Не стоит преувеличивать значение 9 мая

Кулеба призвал не паниковать, ведь в условиях военного положения 9 мая – такой же день, как и другие.

Что еще хуже может случиться? Больше ракет улетит в Украину? Они могут это сделать и не на 9 мая. Больше русских войск бросят? Так это тоже может произойти каждый день,

– ответил Кулеба.

Он подчеркнул, что с 23 февраля Украина готова к разным сценариям.

Я бы не хотел преувеличивать значение 9 мая. Каждый день что-то может измениться,

– сказал министр.

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Путин может выступить с грандиозным заявлением

По мнению Кулебы, единственное, что может измениться – это риторика Кремля. Этот день выгоден государству-агрессору именно с точки зрения пропаганды. По всей вероятности, президент России готовится в этот день вступить с грандиозным заявлением.

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