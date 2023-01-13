"Хлопка" в России станет больше: в фонде Притулы рассказали, что приобрели "на месть"

В октябре фонд Притулы объявил глобальный сбор "на месть". И вот фонд показал, что приобрел "на месть", от чего в России станет больше "хлопка".

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Притула и Стерненко отчитались о приобретении для фронта на 352 миллиона "на месть".

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Фонд не рассчитывал на такую сумму

Синицын отметил, что в первую очередь планировали собрать 100 миллионов гривен на одну номенклатуру. Однако украинцы послали в 3,5 раза больше. На 100 миллионов приобрели дроны RAM, которые уже эффективно работают на фронте.

Предложений купить ударные дроны на большое расстояние не так уж много. Мы протестировали десятки разных вариантов и законтрактовали те, которые просили нас военные. Закупка оружия и товаров двойного назначения – длительный процесс и это не делается быстро,

– заметил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.

Он добавил, что часть этих дронов уже успешно работает на фронте. В общем, можно сказать то, что "хлопка" в России будет больше.

Синицын о том, что в фонде Притулы приобрели "на месть": смотрите видео

Дроны большой и средней дальности

По словам руководителя военного направления Фонда Сергея Притулы, дроны могут лететь на 800 километров и имеют 30 килограммов полезной нагрузки взрывчатки. То есть будет гореть хорошо. Есть также дроны на меньшую дальность – 200 километров и 8 килограммов полезной нагрузки.

"Какие-то подробные технические характеристики я не могу раскрывать по просьбам военных. Мы работали в четком взаимодействии с теми, кто будет непосредственно пользоваться, с Вооруженными Силами Украины", – подчеркнул Синицын.

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