Со дна постучали: Путин и Песков "ляпнули" новый бред

Владимир Путин заявил, что в России якобы нет никаких проблем с деньгами. Между тем его пресс-секретарь Дмитрий Песков заговорил о "гробе" западной экономической системы.

Диктатор нафантазировал, что якобы доход российского федерального бюджета за 3 месяца вырос более чем в полтора раза по сравнению с 2023-м годом, информирует 24 Канал. Мол, это означает, что дефицит бюджета якобы "уменьшается".

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"Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", – сказал Путин.

В то же время "рупор" Кремля Песков постучал со дна и вспомнил, что у россиян есть западные деньги. Мол, они могут стать мишенью для Москвы в ответ на возможную конфискацию замороженных российских активов.

Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой солидный "гвоздь" в будущий "гроб" всей западной экономической системы координат,

– сказал Песков.

По его мнению, после того иностранные инвесторы и государства, которые хранят авуары в активах этих стран, начнут якобы "10 раз думать" перед тем, как вкладывать свои деньги. Все, по мнению представителя Кремля из-за того, что исчезнет "надежность".

"Надежность исчезает за одну ночь – за одно глупое непродуманное решение. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше", – добавил пресс-секретарь Путина.

Он заявил, что в таких решениях якобы будут "очень широкие" судебные перспективы. А Россия, мол, ими воспользуется и будет "бесконечно" отстаивать свои интересы.

Возможна конфискация замороженных активов страны-агрессора