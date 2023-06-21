Враг тщетно пытается наступать на Востоке, ВСУ держат позиции: карта боевых действий 21 июня

Ситуация на Востоке нашей страны продолжает быть ожесточенной. Наши защитники не только отбивают вражеские штурмы, но и идут в наступление.

Об актуальной ситуации на фронтах на утро 13 июня доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

В течение 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине:

33 иранскими ударными БпЛА типа Shahed,

7 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300,

1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов. Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Север

Восток

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

оперативная обстановка без значительных изменений.противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодезно Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка и Берестово на Харьковщине.враг проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области.противник нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области.враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Прасковьевка, Новомихайловка Донецкой области.противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Запорожской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

3 пункта управления,

1 район сосредоточения личного состава и военной техники,

3 станции РЭБ,

18 артиллерийских подразделений на огневых позициях,

1 средство противовоздушной обороны и 6 важных объектов противника.

Только за прошедшие сутки враг потерял более 500 военных. А с начала полномасштабного вторжения захватчики не досчитались 222 000 своих бойцов.