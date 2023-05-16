ВСУ разрушают планы врага в Бахмуте: карта боевых действий 16 мая

16 мая 2023, 08:43
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Враг, не имея значительных побед на фронте, продолжает терроризировать гражданское население. В эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов.

Об актуальной ситуации на фронтах на утро 16 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировали.На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Восток

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному – Донецкой.На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.На Шахтерском направлении В течение минувших суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Донецкой, Запорожской областей, а также города Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 5 районов сосредоточения живой силы,
  • 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 5 станций радиоэлектронной борьбы,
  • а также склад боеприпасов врага.

Добавим, что 16 мая количество мертвых российских захватчиков почти достигла 200 тысяч. По данным Генштаба, за минувшие сутки защитники ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.

Автор: Альона Захарова