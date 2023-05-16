ВСУ разрушают планы врага в Бахмуте: карта боевых действий 16 мая

Враг, не имея значительных побед на фронте, продолжает терроризировать гражданское население. В эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов.

Об актуальной ситуации на фронтах на утро 16 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Север

Восток

признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировали.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному – Донецкой.враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.В течение минувших суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

Юг

противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Донецкой, Запорожской областей, а также города Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления,

5 районов сосредоточения живой силы,

4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

зенитно-ракетный комплекс,

5 станций радиоэлектронной борьбы,

а также склад боеприпасов врага.

Добавим, что 16 мая количество мертвых российских захватчиков почти достигла 200 тысяч. По данным Генштаба, за минувшие сутки защитники ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.