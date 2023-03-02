ВСУ отразили многочисленные атаки и ликвидировали вражеский "Орлан-10": карта боевых действий на 2 марта

Россияне не оставляют попыток захватить Луганскую и Донецкую области. Российские захватчики пытаются оцепить Бахмут, однако украинские военные держат оборону.

На помощь нашим бойцам отправили дополнительные силы. 24 Канал проанализировал карту от DeepState и данные Генштаба ВСУ, чтобы понять, какая ситуация сейчас на фронте.

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Наши защитники мужественно отражают вражеские атаки

Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отразили более 170 атак противника по этим направлениям.

Кроме того, в течение суток наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

1 район сосредоточения противника,

2 склада боеприпасов,

3 других важных объекта врага.

Какая ситуация на направлениях

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 21 авиационный и 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Донбассе. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома.

Оккупанты продолжают наступательные действия: смотрите карту

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется,

на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов.

В Генштабе добавляют, что в приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

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