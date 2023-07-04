Враг активизировался на новом направлении, ВСУ двигаются вперед на Юге: карта боев за 4 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска активизировались в Луганской области, атакуя Белогоровку и Серебрянку. В то же время, украинские силы сдерживают противника, а также продолжают наступление на Юге.
Российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать главные усилия на четырех направлениях. Речь идет о Лиманскои, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.
Силы обороны сдерживают врага на ВостокеНа Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боев на Лиманском направленииНа Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой области.
В Минобороны накануне информировали, что на южном фланге наши войска двигаются вперед и достигли частичного успеха. На северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка.
Где наступают оккупанты на Бахмутском направлении: карта онлайнНа Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отразили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Донецкой области.
Карта боев за МарьинкуНа Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Противник нанес авиаудар возле Благодатного Донецкой области и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боев на Шахтерском направлении
Какая ситуация на других участках фронтаНа Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
Накануне в Минобороны сообщили, что с тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны продвигаются вперед. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво создают условия для скорейшего продвижения вперед.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях
Силы обороны уничтожают врага
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 3 зенитно-ракетных комплекса,
- 2 района сосредоточения живой силы,
- 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.