Успехи ВСУ на двух направлениях, тяжелые бои возле Курдюмовки: карта боевых действий за 20 июля

Украинские военные преуспевают на двух направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг пытается восстановить утраченные позиции.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

Смотрите также ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: ка за неделю изменилась карта боевых действий

Силы обороны наступают на Бахмутском направлении

наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудар возле Дылеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Спикер Генштаба Андрей Ковалев отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны наступают на северном и южном фланге. По его словам, в районе Курдюмовки продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление.

Карта боев в районе Курдюмовки

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Марьинки

Враг хотел восстановить утраченное положение, успехи ВСУ

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.Спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что на направленияхнаши военные достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев на Юге в районе Малой Токмачки

Какая ситуация на остальных направлениях

наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудар в районе Кисловки. Артиллерийским обстрелам подверглись Двуречная, Западная, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.противник нанес авиаудары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Ямполя, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Берестовое и Роздоловка Донецкой области.враг нанес авиаудары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.оперативная обстановка без значительных изменений.

враг нанес авиаудар в районе села Гремячка Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.