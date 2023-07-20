Успехи ВСУ на двух направлениях, тяжелые бои возле Курдюмовки: карта боевых действий за 20 июля
20 июля 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные преуспевают на двух направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг пытается восстановить утраченные позиции.
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.
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Силы обороны наступают на Бахмутском направленииНа Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудар возле Дылеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Спикер Генштаба Андрей Ковалев отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны наступают на северном и южном фланге. По его словам, в районе Курдюмовки продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление.
Карта боев в районе КурдюмовкиНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боев в районе Марьинки
Враг хотел восстановить утраченное положение, успехи ВСУНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что на направлениях Малая Токмачка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино наши военные достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах.
Карта боев на Юге в районе Малой Токмачки