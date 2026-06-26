Буданов рассказал, какое событие больше всего повлияло на будущее Украины после начала вторжения

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну, многие сомневались, что украинцы смогут выстоять во время наступления врага. Более того, некоторые страны не верили, что Украина сможет дать достойный отпор оккупантам.

Однако за определенный период нам удалось это продемонстрировать. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, отметив, что Украина существует и будет существовать.

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Событие, которое больше всего изменило будущее Украины после 24 февраля 2022 года

По словам главы Офиса Президента, будущее нашей страны после начала полномасштабного вторжения в 2022 году изменил период после первых двух недель. Именно тогда наша страна выстояла.

Украина доказала, что у неё есть будущее, и многие ошибаются,

– подчеркнул он.

Напомним, что Кирилл Буданов также подчеркнул, что сейчас Украине нужно определить свою роль в мире. Речь идет о том, чтобы наша страна стала великой сверхдержавой, ведь других вариантов нет. Для этого украинцам нужно осознать, чего именно они должны достичь, и доказать это партнерам.

Ранее он также отмечал, что Россия фактически приватизировала часть украинской истории, а именно историю Руси. По его мнению, еще наступит время, когда именно украинцы будут господствовать над всеми ними.