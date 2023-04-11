В Белом доме рассказали, что им пока известно о "сливе" секретных документов

В Белом доме в очередной раз высказались о "ливне" секретных военных документов. Там отметили, что все еще не знают, кто может быть причастен.

Об этом высказался координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме. По его словам, проверка продолжается.

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Часть документов является поддельной

"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", – рассказал Кирби.

По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них действительно. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.

"Президент был проинформирован, его впервые проинформировали в конце прошлой недели, когда мы все узнали, что там есть какие-то документы. Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных", – сообщил Кирби.

Что известно о "сливе" секретных документов: главное

10 апреля во время брифинга помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что в результате "слива документов" была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация. Пентагон заявил, что это очень серьезный риск национальной безопасности страны.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что эта информация является никаким не "сливом" или "утечкой", а блефом российской разведки. Он убежден, что так оккупанты пытаются сорвать контрнаступательные операции ВСУ.

7 апреля Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего приоритетной была тема предотвращения "утечки" информации о планах ВСУ.

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что "слив документов" о контрнаступлении ВСУ может быть враждебным ИПСО. Все для того, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.