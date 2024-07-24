Как Камала Харрис относится к Украине: в The Times рассказали о четкой позиции вице-президента

После выхода Байдена с предвыборной гонки внимание приковано к Харрис. Вероятно, именно ее выберет Демократическая партия в качестве своего представителя на выборах.

Данные нескольких опросов свидетельствуют, что Харрис имеет примерно одинаковые шансы с Трампом. Поэтому теперь все придирчиво изучают позицию возможной кандидатки в президенты США.

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Что Харрис говорила об Украине

Российская агрессия – это не только нападение на жизнь и свободу украинского народа, нападение на глобальную продовольственную безопасность и поставки энергоносителей, но и нападение на международные правила и нормы,

– заявила вице-президент во время Саммита мира в Швейцарии.

Эти слова полностью совпадают с подобными заявлениями Байдена, что неудивительно, ведь Харрис поддерживает политику Байдена в отношении Украины.

Сможет ли Харрис победить Трампа

Возможно, такие высокие рейтинги Харрис связаны с эмоциональной реакцией американского общества, которое не хотело, чтобы действующий президент Джо Байден шел на второй срок. То, что Байден отказался идти на выборы, дало плюсы Харрис. Но сможет ли она удержать преимущество – это вопрос.

Дебаты Трампа и Харрис запланированы на 10 сентября. Их должен провести ABC News, хотя сам Трамп в последние дни настаивает на том, чтобы дебаты организовал консервативный канал Fox News.

Вице-президент США во время митинга раскритиковала Трампа и заверила, что нынешняя президентская кампания строится вокруг двух разных видений: одно направлено на будущее нации, тогда как другое коренится в прошлом. Также она собрала десятки миллионов долларов финансирования в течение 24 часов.