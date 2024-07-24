Дані кількох опитувань свідчать, що Гарріс має приблизно однакові шанси з Трампом. Тож тепер усі прискіпливо вивчають позицію можливої кандидатки в президенти США.

Дивіться також У Росії відкривали шампанське, а потім плакали: чого чекати від Трампа, якщо він виграє

Що Гарріс казала про Україну

Російська агресія – це не лише напад на життя і свободу українського народу, напад на глобальну продовольчу безпеку й постачання енергоносіїв, але й напад на міжнародні правила і норми,

– заявила віцепрезидентка під час Саміту миру у Швейцарії.

Ці слова цілком збігаються із подібними заявами Байдена, що не дивно, адже Гарріс підтримує політику Байдена щодо України.

Чи зможе Гарріс перемогти Трампа

Можливо, такі високі рейтинги Гарріс пов'язані з емоційною реакцією американського суспільства, яке не хотіло, аби чинний президент Джо Байден ішов на другий термін. Те, що Байден відмовився йти на вибори, дало плюси Гарріс. Але чи зможе вона втримати перевагу – оце питання.

Дебати Трампа і Гарріс заплановані на 10 вересня. Їх має провести ABC News, хоча сам Трамп останніми днями наполягає на тому, аби дебати організував консервативний канал Fox News.

Віцепрезидентка США під час мітингу розкритикувала Трампа і запевнила, що нинішня президентська кампанія будується навколо двох різних бачень: одне спрямоване на майбутнє нації, тоді як інше коріниться в минулому. Також вона зібрала десятки мільйонів доларів фінансування протягом 24 годин.