Мы пока в обороне: что может произойти на фронте в ближайшие месяцы
Многие западные аналитики убеждены, что Россия, как только позволят погодные условия, попытается как можно скорее начать свое новое наступление. Предполагают, что это может произойти в начале мая. Впрочем, в этих заявлениях нет ничего нового.
Такое мнение 24 Каналу высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник, отметив, что, если одна из сторон переходит в оборону, то другая будет пытаться наступать. Он добавил, что такова логика войны.
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Рассматривается несколько возможных направлений наступления врага. Очевидно, что россияне к этому готовятся.
Когда это начнется – это также зависит от ряда факторов. В частности, от погодных условий,
– сказал Мельник.
К тому же сейчас подсыхает почва, складываются оптимальные погодные условия и увеличивается световой день. А впереди – запас нескольких сухих месяцев.
Россия планирует новое наступление
- Президент Украины заявлял, что новое наступление врага может произойти в конце мая или в июне. По словам Владимира Зеленского, украинским защитникам до сих пор удается сдерживать россиян. Однако, у них не будет возможности противостоять новому наступлению врага.
- Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что информация от разведки отрабатывается украинскими военными. Они точно понимают, где оккупанты концентрируют силы, на каком направлении и что этому противопоставить.
- Высокопоставленный чиновник НАТО вне записи заявил 24 Каналу, что сомневается в том, что российская армия сможет достичь значительного успеха в наступлении этой весной. Для большого наступления Россия не имеет достаточно снарядов и подразделений. Он предполагает, что оккупанты, вероятно, не смогут провести ни одной наступательной операции без очередной широкомасштабной мобилизации.
- В Институте изучения войны считают, что Россия планирует наступление на западе Донецкой области весной или летом 2024-го года. Западные эксперты убеждены, что оккупанты смогут атаковать только на одном направлении.