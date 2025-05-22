Тогда потеряется смысл наступлений: как заставить Россию отказаться от захватнических планов

Путин ежегодно планирует летнюю кампанию, но ВСУ ее срывает. Смысл в войне для него может исчезнуть при одном условии.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что прошлогоднее летнее наступление Владимира Путина украинские силы сорвали благодаря Курской операции. В 2023 году россияне понесли наибольшие потери в живой силе и технике. Их наступательный потенциал был уничтожен.

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Что поможет изменить планы Путина

В этом году, по словам Кузана, Россия снова ставит на летнюю наступательную кампанию. Хотя ранее и она планировала выйти на границы Донецкой области, этого не произошло – и, по его мнению, не произойдет в ближайшее время.

Каждый метр продвижения дается им все тяжелее – за него платят жизнями солдат и техникой. Наша задача – сделать так, чтобы цена продвижения становилась еще выше. Тогда для Кремля исчезнет смысл продолжать войну,

– сказал Сергей Кузан.

Он объяснил, что сейчас Украина обороняется. России важно продвинуться в Донецкой и Сумской области, где сосредоточена мощная группировка – около 60 тысяч бойцов. Кроме того, россияне внимательно изучили опыт украинского плацдарма в Крынках в Херсонской области и пытаются реализовать похожий сценарий – создать опорную точку и контролировать подъезды к областному центру.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите по карте

Создав давление в Херсонской и Сумской областях, а основные усилия сосредоточив в Донецкой, Россия стремится растянуть силы ВСУ и воспользоваться численным преимуществом.

Однако, по словам Кузана, украинское командование просчитало эти намерения. Украина имеет резервы, способные остановить врага. Но бои будут сложными и длительными. Поддержка армии критически важна, ведь с ростом интенсивности боев быстро растет потребность в снарядах, дронах, запчастях – технику нужно ремонтировать или пополнять без промедлений.