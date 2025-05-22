Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що торішній літній наступ Владіміра Путіна українські сили зірвали завдяки Курській операції. У 2023 році росіяни зазнали найбільших втрат у живій силі та техніці. Їхній наступальний потенціал було знищено.

Дивіться також Збройні Сили України зайшли в Тьоткіно Курської області, – ISW

Що допоможе змінити плани Путіна

Цього року, за словами Кузана, Росія знову ставить на літню наступальну кампанію. Хоча раніше і вона планувала вийти на межі Донецької області, цього не сталося – і, на його думку, не станеться найближчим часом.

Кожен метр просування дається їм дедалі важче – за нього платять життями солдатів і технікою. Наше завдання – зробити так, щоб ціна просування ставала ще вищою. Тоді для Кремля зникне сенс продовжувати війну,

– сказав Сергій Кузан.

Він пояснив, що зараз Україна обороняється. Росії важливо просунутися на Донеччині й Сумщині, де зосереджене потужне угруповання – близько 60 тисяч бійців. Крім того, росіяни уважно вивчили досвід українського плацдарму в Кринках на Херсонщині й намагаються реалізувати схожий сценарій – створити опорну точку і контролювати під’їзди до обласного центру.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться по карті

Створивши тиск на Херсонщині й Сумщині, а основні зусилля зосередивши на Донеччині, Росія прагне розтягнути сили ЗСУ і скористатися чисельною перевагою.

Однак, за словами Кузана, українське командування прорахувало ці наміри. Україна має резерви, здатні зупинити ворога. Але бої будуть складними й тривалими. Підтримка армії критично важлива, адже зі зростанням інтенсивності боїв швидко зростає потреба в снарядах, дронах, запчастинах – техніку потрібно ремонтувати або поповнювати без зволікань.