Путин этого боится: в Кремле предлагают новую инициативу для продолжения войны

Для Владимира Путина ситуация с так называемой "сво" заходит в тупик. Поэтому сейчас в Кремле рассматривают новую инициативу, которая поможет диктаторскому режиму вести войну против Украины.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он рассказал, на какой шаг может решиться российский диктатор.

К теме Российские генералы требуют мобилизации: какая реакция Путина: какова реакция Путина

"На улицах России может стать неспокойно"

Инициатива, которая сейчас активно обсуждается в Кремле – мобилизация 500 тысяч россиян. Для того чтобы мобилизовать такое количество в течение года надо ежемесячно призывать 40 – 50 тысяч.

Это уже интересная история. Ведь если Путин объявит мобилизацию полмиллиона россиян, то я хочу посмотреть как это будет выглядеть в крупных городах,

– отметил Клочок.

Он вспомнил, что в 2022 году после объявления так называемой частичной мобилизации на улицах в России было неспокойно. Сейчас на России мало сторонников мобилизации.

Обратите внимание! Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что в России стремительно растет количество мужчин, которые пытаются "откосить" от армии. Вероятно, речь идет о более 30 тысячах человек.

"Я думаю, что россияне выйдут на улицы, ведь не хотят быть мобилизованы. Их больше привлекает служба по контракту. Главная мотивация – это космические гонорары. В некоторых регионах единовременные выплаты доходят до 30 тысяч долларов", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Впрочем, дальше придется загонять силой. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что надо сделать мобилизацию более гуманной, уменьшив случаи "бусификации". В то же время на России наоборот увеличатся случаи применения силы. Владимир Путин опасается этого, но в Кремле есть сторонники такого метода.

К слову, наиболее распространенной схемой обмана, чтобы увеличивать количество личного состава, является привлечение срочников. В воинских частях их заставляют подписывать контракты и сразу же готовят к отправке на фронт в Украине.