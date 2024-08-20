Это ускорит конец войны, – полковник Британии в отставке назвал важное условие

Украина продолжает успешную наступательную операцию в Курской области. Однако это, как отмечают западные аналитики, не перевернет ход войны. Зато есть решение, которое может существенно ускорить поражение России.

Оно касается военной помощи, которую Украина может получить от США получить от США. Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре с 24 Каналом объяснил, что больше всего повлияет на завершение войны.

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Что ускорит завершение войны в Украине

Издание Politico недавно опубликовало материал, в котором утверждают, что Белый дом готов передать Украине ракеты большой дальности AGM-158 JASSM. Они могут существенно усилить эффективность истребителей F-16. Дальность полета ракет JASSM – 320 километров.

Интересно, что появилась эта информация на фоне наступательной операции Сил обороны Украины в Курской области.

Думаю, что теперь Белый дом и западные лидеры поняли, что "красных линий" Путина не существует. Если бы они смогли предоставить это оружие, думаю, это ускорило бы мир. Ведь тогда Украина могла бы наносить удары по стратегическим объектам вглубь России, что еще больше бы обессилило российские силы. Это было бы действительно положительным шагом,

– подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Кроме того, уместным решением в этом контексте также было бы разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP по территории России.

"Если бы правительство США направило ракеты JASSM, а Великобритания и Франция позволили бы взамен применять свои дальнобойные ракеты по России – это опять же ускорило бы конец этого ужасного незаконного вторжения России", – подчеркнул полковник в отставке.

Позволит ли Британия использовать ракеты Storm Shadow

Стоит отметить, что Великобритания, по данным The Times, не против, чтобы Украина била ракетами Storm Shadow по России. Более того, британское правительство якобы направило запрос в Вашингтон в конце июля об одобрении такого решения, однако ответа не получили до сих пор.

В то же время The Telegraph, со ссылкой на неназванный источник, написало, что никто в Белом доме не получал подобного обращения от Великобритании.

Я надеюсь, что Великобритания примет это решение самостоятельно. Но если Белый дом позволит использовать эти дальнобойные ракеты по территории России – то у Британии не будет никаких причин не сделать того же,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Добавим, что в загаданном материале The Telegraph говорилось о том, что премьер Великобритании Кир Стармер поддержал запрет консерваторов по ограничению на удары по России своими ракетами. Все якобы из-за страха эскалации с Москвой, которая имеет ядерное оружие.