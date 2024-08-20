Воно стосується військової допомоги, яку Україна може отримати від США. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у розмові з 24 Каналом пояснив, що чи не найбільше вплине на завершення війни.

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Що пришвидшить завершення війни в Україні

Видання Politico нещодавно опублікувало матеріал, у якому стверджують, що Білий дім готовий передати Україні ракети великої дальності AGM-158 JASSM. Вони можуть суттєво підсилити ефективність винищувачів F-16. Дальність польоту ракет JASSM – 320 кілометрів.

Цікаво, що з'явилася ця інформація на тлі наступальної операції Сил оборони України у Курській області.

Думаю, що тепер Білий дім та західні лідери зрозуміли, що "червоних ліній" Путіна не існує. Якби вони змогли надати цю зброю, думаю, це прискорило б мир. Адже тоді Україна могла б завдавати ударів по стратегічних об'єктах вглиб Росії, що ще більше б знесилило російські сили. Це було б справді позитивним кроком,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Крім того, доречним рішенням у цьому контексті також був би дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP по території Росії.

"Якби уряд США надіслав ракети JASSM, а Велика Британія і Франція дозволили б натомість застосовувати свої далекобійні ракети по Росії – це знову ж таки прискорило б кінець цього жахливого незаконного вторгнення Росії", – підкреслив полковник у відставці.

Чи дозволить Британія використовувати ракети Storm Shadow

Варто відзначити, що Велика Британія, за даними The Times, не проти, аби Україна била ракетами Storm Shadow по Росії. Ба більше, британський уряд нібито надіслав запит до Вашингтону наприкінці липня щодо схвалення такого рішення, однак відповіді не отримали й досі.

Водночас The Telegraph, з посиланням на неназване джерело, написало, що ніхто у Білому домі не отримував подібного звернення від Великої Британії.

Я сподіваюсь, що Велика Британія ухвалить це рішення самостійно. Але якщо Білий дім дозволить використовувати ці далекобійні ракети по території Росії – то у Британії не буде жодних причин не зробити того ж,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Додамо, що у загаданому матеріалі The Telegraph мовилося про те, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер підтримав заборону консерваторів щодо обмеження на удари по Росії своїми ракетами. Усе нібито через страх ескалації з Москвою, яка має ядерну зброю.