Что мы знаем о российской экономике во время войны: спойлер – ничего

Мы ничего не знаем о состоянии экономики России. Среди экспертов вы найдете позиции, что она крепкая и продержится еще лет 10. Другие эксперты утверждают, что 2024 год – это последний год существования российской экономики. Дело в том, что данные преимущественно засекречены, а имеющиеся не вызывают ни малейшего доверия.

Нам нужно продержаться на день дольше, чем россияне

Приходится собирать слабые сигналы (понимая, что половина этих сигналов искусственно сгенерирована ФСБ, но не понимая, какая именно половина) и на основе этого делать какие-то выводы. Это достаточно зыбкая основа для соображений, на такой основе можно сделать разве что вывод, что пациент или жив, или мертв.

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Если какой-нибудь эксперт вам скажет, что точно знает, в каком состоянии российская экономика, и этот эксперт не является сотрудником украинской разведки, лично завербовавшим министра экономики России, – вряд ли этой информации стоит доверять.

Так что я попробую собрать несколько вещей, которые можно утверждать с уверенностью. Извините, если они будут казаться банальными. Выше описаны причины.

1. Любая война истощает экономику воюющей страны. Российские резервы тают, и это уже значит, что война не вечна.

2. Россия продолжает получать выгоду от торговли энергоносителями, и это питает войну.

3. Россия попадает во все большую зависимость от Китая и Индии, особенно от Китая. Активы, номинированные в юанях, стоят ровно столько, сколько скажет руководство Китая.

4. Санкции работают: целые отрасли экономики исчезли или на грани краха.

5. Санкции научились обходить. Но это не может спасти всю экономику, только отдельные сектора – прежде всего, военно-промышленный комплекс.

6. Обход санкций будет постепенно закрываться все плотнее. Но постепенно.

7. Ни одно ухудшение жизни не касается "глубинного народа", который можно условно оценить в 85% населения. Их жизнь плохая и всегда была такой, они привыкли. "Не жили хорошо и не стоит начинать", – исчерпывающе описал Михаил Жванецкий.

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8. Экономическое ухудшение действует в первую очередь на элиты, но они научились зарабатывать (воровать) на войне. В то же время, элиты не тупые и понимают, что где-то на выходе есть касса и придется платить.

9. Значительная часть наиболее продуктивного человеческого капитала уехала, но влияние этого будет растянуто во времени.

Подытоживая, мы знаем очень мало.

Мой вывод: мы должны продержаться хотя бы на один день дольше врага. Объектом нашего влияния должны быть русские элиты, а не условный Белгород. Голодных бунтов в России не будет. Будет раскол элит, если мы постараемся.