На Курщине продолжаются более 40 боев, на Покровском направлении у россиян большие потери

Генштаб обнародовал традиционный вечерний отчет. Информация о событиях, изложенная в нем, актуальна на 22:00 6 января.

С начала суток произошло 199 боевых столкновений. Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. Также ГШ сообщил о потерях россиян в Курской области.

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Какая ситуация на фронте на вечер 6 января

Украинские защитники наносят россиянам эффективное огневое поражение и истощают их по всей линии фронта. Оккупанты активно обстреливают КАБами.

На Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки противника в районе Волчанска. Россияне били КАБами по районам населенных пунктов Орешанка, Золочев и Уды, неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) ударили по Граниву Харьковской области.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили все атаки. По Артельному били КАБом.

На Лиманском направлении в течение суток захватчики 13 раз атаковали наши позиции неподалеку Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки. Сейчас идут два боя.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две безуспешные попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. На Северск сбросили 12 авиабомб.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек. Все атаки остановили. Неуправляемыми авиационными ракетами враг атаковал Ступочки.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления они сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецка. Продолжается один бой. Противник нанес авиационные удары КАБами в районах Катериновки, Торецка, Александра-Калинового и Александро-Шультино.

На Покровском направлении враг 40 раз пытался прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеновое, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Продолжаются 10 боев. Авиаударам на направлении подверглись Александрополь, Тарасовка и Гродовка.

У россиян значительные потери: обезврежено 375 оккупантов, 185 из них – безвозвратно. Уничтожены три автомобиля, антенна управления БпЛА, три мотоцикла, три багги, три артиллерийских системы, повреждены две единицы автомобильного транспорта и две пушки противника.

На Кураховском направлении враг 25 раз атаковал наши позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного, два боя продолжаются. В районе Андреевки враг сбросил две управляемые авиабомбы.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий неподалеку Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь, Алексеевка, Великая Новоселка и Константинополь.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника вблизи Новоданиловки. Степногорск враг атаковал НАРами.

На Приднепровском направлении агрессор один раз безрезультатно атаковал позиции наших войск.

Что касается Курской области, то там ВСУ отбили 44 вражеские атаки, еще 42 боестолкновения продолжаются.