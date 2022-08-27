Больной по трем направлениям, – в разведке объяснили, что не так с путиным

Состояние путина продолжает ухудшаться. Пока идет информация, что российский диктатор болен по трем направлениям: морально, психически и физически.

Об этом в новом интервью рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, в ближайшее время станет понятно, какое из заболеваний путина в конце концов возобладает.

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Есть ли свидетельство, что состояние путина действительно ухудшается

Скибицкий отметил, что на самом деле информация о самочувствии путина тщательно скрывается. Однако доподлинно известно, что состояние его здоровья сложное.

Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым – увидим,

– прокомментировал он.

Однако, даже несмотря на наличие комплекса заболеваний, российский президент будет воевать до конца своих дней.

Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно,

– объяснил представитель ГУР Минобороны.

Скибицкий добавил, что у путина одна цель, которую тот неоднократно озвучивал – воевать, как и Петр I, до тех пор, пока не удастся захватить все территории, о которых он давно мечтал. И это не скрывается – соответствующую информацию можно найти во всех программных статьях российского диктатора.

Для Украины это означает, что россия готова вести войну на истощение.

"К сожалению, это не только желание путина. Но есть 73% населения, которое поддерживает эту войну, они готовы воевать до победы", – подытожил Скибицкий.

Что известно о болезнях путина:

Слухи о том, что у российского президента рак появились давно. Это даже подтвердили приближенные к нему лица. Однако источники каждый раз остаются анонимными. Так, СМИ узнали, что врачи прогнозируют владимиру путину максимум 3 года.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак. Но он предупредил, что ожидать скорой смерти президента – не стоит.

В Офисе Президента Украины рассказывали еще данные о том, что путину вызвали скорую помощь.

В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив подчеркнул, что вбросы о болезнях и возможной смерти путина являются одним из методов информационной войны.

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