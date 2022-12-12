Что останавливает немцев предоставить Украине танки Leopard: объяснение специалиста

Накануне украинский посол в Германии заявил, что сейчас ведутся переговоры по передаче нашему государству немецких танков Leopard 2. Эти машины крайне необходимы ВСУ для продолжения эффективного контрнаступления.

Лучше всего было бы получить по меньшей мере Leopard 2A5. Об этом 24 канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Почему Украине отказывали

Дело в том, что САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II, которые нам предоставляет Германия, расценивается как оборонительное оружие. Зато танки всегда рассматривались как техника наступательного характера, поэтому немцы до сих пор колебались.

Вы помните эти оправдания, будто бы они не хотели вновь видеть немецкие танки на территории России, хотя мы неоднократно подчеркивали и демонстрировали, что нам нужно защищать и освобождать свои территории. Другого нам не нужно,

– отмечает обозреватель.

Именно с такими акцентами нам отказывали, говорит он, однако сегодня мы видим, что мнение изменилось. И это хорошо.

"Главное, чтобы это не был практически базовый Leopard 2A4. Хотя, начиная с Leopard 2A5 – это было бы вообще здорово", – уверяет Коваленко.

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