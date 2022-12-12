Найкраще було б отримати щонайменше Leopard 2A5. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Чому Україні відмовляли
Річ у тім, що САУ PzH 2000 та РСЗВ Mars II, які нам надає Німеччина, розцінюється як оборонна зброя. Натомість танки завжди розглядалися як техніка наступального характеру, тому німці досі вагалися.
Ви пам'ятаєте ці виправдання, ніби-то вони не хотіли б знову бачити німецькі танки на території Росії, хоча ми неодноразово підкреслювали й демонстрували, що нам потрібно захищати та звільняти свої території. Іншого нам не треба,
– відзначає оглядач.
Саме з такими акцентами нам відмовляли, говорить він, проте сьогодні бачимо, що думка змінилася. І це добре.
"Головне, щоб це не був практично базовий Leopard 2A4. Хоча, починаючи з Leopard 2A5 – це було б взагалі чудово", – запевняє Коваленко.
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Військова допомога Україні: останні новини
- Білий дім ухвалив новий пакет допомоги Україні. Зокрема, він включатиме ракети до систем HIMARS, боєприпаси калібру 155 міліметрів та генератори. Загальна сума – 275 мільйонів доларів.
- Незабаром Україна може отримати від Німеччини сучасне та високотехнологічне ППО Skynex. Хоча й концерн Rheinmetall уже взявся за виробництво цих установок, однак будуть вони в Збройних Сил не раніше 2024 року.
- США обговорюють можливість передачі Україні безпілотників Reaper. Цікаво, що всі "за" та "проти" постачання цих дронів обговорюють ще начебто від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Уряд Словаччини має намір передати Україні винищувачі МіГ-29. Приготування до постачання цієї авіації можуть початися вже найближчим часом.
- Крім того, у словацькому місті Кошице запрацювала база для ремонту української військової техніки. Після ремонту всю техніку відправлятимуть назад Збройним Силам України.