"Вагнера" больше не будет: в ISW объяснили, на что намекал Путин в "некрологе" Пригожину

Очевидно, что ППК "Вагнера" после смерти ее лидера Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина перестанет существовать как военная единица. По крайней мере, в этом уверены западные аналитики. Также они расшифровали слова Путина о "трудной судьбе" Пригожина.

23 августа, ровно через два месяца после мятежа, был сбит самолет с Пригожиным на борту. Нет сомнений в том, что за этим стоит лично Путин. Эксперты пишут, что он так и не смог простить "Вагнеру" восстание, в частности, его речь об этом свидетельствует.

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Уничтожение группы "Вагнера"

Как пишут в Институте изучения войны, устранение центрального руководства "Вагнера" делает невозможным борьбу ЧВК против минобороны России и фактически ведет к прекращению ее существования.

Собственно, следует упомянуть, что такие шаги со стороны оборонного ведомства враждебного государства на протяжении этих месяцев имели целью смирить ЧВК:

создание других частных военных компаний, вербовавших в свои ряды вагнеровцев;

сокращение выплат бойцам, из-за отказа Кремля платить Беларуси за размещение "Вагнера" на своей территории;

Аналитики отмечают, что ЧВК была на вершине своей "независимости" во время боев за Бахмут, а после восстания 23 июня только пыталась сохранять облик самостоятельности.

Устранение центрального руководства "Вагнера", вероятно, прекращает оставшиеся средства, чтобы ЧВК действовала независимо от российского минобороны.

Остается непонятным, намерен ли Кремль, чтобы группа "Вагнера" полностью распалась, или намерен восстановить ее как гораздо меньшую организацию, полностью подчиненную российскому минобороны.

Некролог от Путина

По мнению Института изучения войны, существует также третий вариант восстановления Вагнера как квазинезависимой организации под руководством нового командира, лояльного Кремлю. Однако он наиболее маловероятен.

Президент России Владимир Путин 24 августа произнес краткую речь, которую посвятил Пригожину, "Вагнеру". В ней он старался всем своим видом показать, что прощает вооруженное восстание.

Путин сказал, что у Пригожина "трудная судьба", он совершил "серьезные ошибки". Он отметил, что знал его с начала 1990-х годов. Также Путин заявил, что Пригожин добился необходимых результатов и для себя, и для общего дела. В частности, он якобы выполнил прошение диктатора.

В Институте изучения войны пишут, что слова кремлевского карлика были, на первый взгляд, достаточно одобрительными по поводу действий Пригожина – Путин пытался воздерживаться от намеков относительно того, что предводитель вагнеровцев его предал.

В то же время, из подтекста понятно, что лояльность Пригожина в течение многих лет было недостаточной, чтобы компенсировать "серьезную ошибку" – мятеж против Кремля.

"Очевидно, Пригожин не намеревался устранить Путина во время восстания в июне, а считал себя лояльным к Путину, пытаясь заставить его освободить российское военное руководство. Он недооценил, насколько серьезно его восстание лично унизило Путина. Пригожин также, очевидно, переоценил ценность лояльности президенту России", – говорится в сводке от аналитиков.

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Заседание совета ПВК