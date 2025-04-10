В ОП объяснили заявление Зеленского о готовности покупать оружие у США

Украина готова получать оружие от Соединенных Штатов на коммерческой основе. Вашингтону также выгодно продавать оружие нашей стране, особенно учитывая масштаб войны.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. К слову, 9 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев готов купить у США большой пакет оружия.

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Какое оружие Украина готова покупать у США

Политический стиль администрации 47-го президента США прагматичный. Украина понимает, что такое прагматизм и готова к другим форматам сотрудничества. Учитывая интенсивность и масштаб этой войны, понятно, что США не смогут постоянно передавать соответствующие объемы оружия бесплатно.

Советник председателя ОПУ отметил, что Украина готова покупать вооружение, которое есть только, например, в Штатах. Прежде всего речь идет о ЗРК Patriot и других системах противоракетной обороны, которых надо больше.

Украине нужны дополнительные 5 – 12 систем Patriot, которые будут активно работать против баллистики,

– отметил Подоляк.

Также он пояснил, что соглашение о редкоземельных ресурсах и покупка вооружения это два параллельных процесса, но они дополняют друг друга. Ведь если интересы крупных американских компаний будут представлены в Украине, то они будут заинтересованы в том, чтобы этот регион был стабильным и безопасным.

Соглашение по полезным ископаемым, по словам советника председателя ОПУ, это о стратегическом экономическом партнерстве, которое должно быть построено в ряде отраслей Украины. Сейчас переговорные площадки работают и Украина активно продвигает свои позиции по этому соглашению. Соединенные Штаты настаивают на своих позициях.