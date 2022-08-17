Совместные учения Китая и россии: политтехнолог рассказал, какими они могут быть

Китай заявил, что будет проводить на территории россии совместные военные учения. Однако это может быть частью дипломатии.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Украине не стоит беспокоиться из-за этого.

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"Китайцы на любое предложение отвечают утвердительно, поэтому когда путин спросил у них, будут ли они участвовать в совместных учениях, то они согласились. Это часть их дипломатии", - отметил политтехнолог.

Проявление политкорректности

По словам Шейтельмана, на учениях будут около 100 человек. Они могут отрабатывать, как сказал политтехнолог, ситуацию, когда с космоса упал метеорит, и нужно убрать какие-нибудь кирпичи. К ним присоединятся монголы, индусы и россияне.

Думаю, что примерно такими эти учения и будут. Китай и россия – очень далекие страны ментально, философски. Им просто не понять друг друга. Как эти две армии могут вместе воевать. Это совершенно невозможно. Мы с литовцами и французами сможем всегда договориться, а россияне и китайцы – нет,

– рассказал Шейтельман.

Он подчеркнул, что совместные учения россии и Китая являются проявлением политкорректности, но не подлинного сотрудничества.

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Еще одни учения китайцев

Когда 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, который Китай считает своей территорией, Пекин начал военные учения у острова.

Так же отреагировали и на визит конгрессменов. Китай обвиняет США в нарушении своего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому минобороны заявило – продолжают обучение и подготовку к войне, чтобы подавить "сепаратизм в Тайване".

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