Это обесценивает НАТО: что кроется за дискуссией о членстве Украины в обмен на территории
После скандального заявления главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена западные СМИ вновь написали, что Украине могут предложить членство в НАТО в обмен на территориальные уступки России. Подобные разговоры частично имеют место в политической среде.
Политолог Александр Антонюк озвучил 24 Каналу мнение, что такие материалы в СМИ – это своеобразное тестирование, можно ли будет работать над таким решением. Однако это решение совершенно не приемлемо ни для Украины, ни для НАТО.
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"Политики той или иной страны руководствуются разведданными, в том числе – российскими. В этом моменте ищут компромисс, как выстраивать решения. Это своеобразное тестирование, насколько над таким решением можно политически работать", – сказал он.
Россия понимает, что военным путем захватить Украину не удастся. Потому рассчитывает на войну низкой интенсивности, во время которой, по мнению врага, должны истощиться Украина и наши союзники. Эти статьи в СМИ призваны создать определенное информационное пространство для продвижения подобных решений.
Неприемлемое решение
Александр Антонюк подчеркнул, что вступление Украины в Альянс в обмен на территории – это решение, на которое не может согласиться ни наше государство, ни НАТО. Но подобные дискуссии будут продолжаться, ведь Россия будет продвигать подобные тезисы.
Это нивелирует и обесценивает сам Альянс. В первую очередь задача НАТО – опережать возможность войны. Второй шаг – это оборонительный аспект. У НАТО точно не стоит вопрос захватывать территории,
– подчеркнул он.
Скандальное заявление Стиана Енсена: главное
- Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен во время панельной дискуссии с участием ученых-международников из NUPI в норвежском городе Арендаль сделал громкое заявление. Журналисты спросили у него, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территории для достижения мира с Россией и будущего членства в Альянсе. Йенсен отметил, что дискуссия о возможном статусе после войны уже продолжается, и что вопрос об уступках территориями изучается.
- Также Йенсен уточнил, что это не официальная позиция генсека НАТО Йенса Столтенберга и повторил его тезис, что Украина должна решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. Вот это и есть официальная позиция Альянса, повторенная уже много раз.
- В МИД Украины резко отреагировали на заявление Йенсена. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что это "совершенно неприемлемо". Наше государство всегда исходило из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгует.
- Впоследствии Йенсен оправдался за одиозное заявление об Украине. Он отметил, что это была ошибка, а он не должен был делать такое заявление.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отрицал существование дискуссий по этой теме. Вашингтон поддерживает вступление Украины в НАТО, а сейчас считает нужным сосредоточиться на военной помощи Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление руководителя аппарата НАТО. Он подчеркнул, что Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет четкую позицию относительно Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал слова Йенсена "странным вбросом" и непонятно, зачем он был сделан. Чиновник подчеркнул, что Украине нужно выгонять врага из украинских земель.