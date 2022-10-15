Украина получит боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM: детали нового пакета США на 725 миллионов
Источник:Пентагон
Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Деньги должны пойти на критически важные потребности в сфере безопасности и обороны.
В новый пакет входят как дополнительные боеприпасы для артиллерии и новых ракет, так и внедорожники и медикаменты. В Пентагоне подчеркнули, что новая помощь поступила после последней встречи в Рамштайне.
Важно Байден заявил о выделении новой помощи для Украины на 725 миллионов
Какую помощь для Украины содержит новый пакет на 725 миллионов
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS)
- 23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов
- 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских выстрелов
- 5 тысяч 155-миллиметровых выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM)
- 5 тысяч противотанковых орудий
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)
- Более 200 высокомобильных многоцелевых колесных внедорожников (HMMWV)
- Стрелковое оружие
- Более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию
- Лекарства
В Пентагоне подчеркнули, что это беспрецедентная помощь для Украины в области безопасности. В то же время, США будут продолжать работать вместе с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку
Что еще получила Украина в последнее время
Перед встречей в Рамштайне в Украину прибыли дополнительные системы HIMARS.
Кроме того, Германия передала систему ПВО IRIS-T – она уже ограждает украинское небо на южном направлении. Также вскоре должны быть и NASAMS из США.
Уже по итогам "Рамштайна" стало известно, что Испания передаст Украине 4 системы ПВО Hawk, а НАТО – средства для глушения дронов.
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