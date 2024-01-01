Какой "капкан" помогает уничтожать россиян: военная сводка от Свитана

Появились данные по количеству утраченной российской техники, согласно записям журналов от очевидцев. Ориентировочно с 10 октября, когда начались активные действия на Авдеевском плацдарме, россияне потеряли 411 единиц техники. Между тем, Украина только 30.

В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил такие потери врага.

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Потери техники у россиян

По его словам, когда в нашем информационном пространстве появляются цифры, где коэффициенты потерь 1 к 10, 1 к 12 – не нужно удивляться. Так и есть. Россияне очень многое теряют. Они теряют технику, личный состав в очень больших коэффициентах.

Почему еще один смысл содержать такой плацдарм? Это полигоны для утилизации российского военного потенциала, причем в очень хороших коэффициентах. Такие коэффициенты невозможны при нашем наступлении,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он отметил, что в таких направлениях, как Авдеевка, нужно выполнять нашу основную задачу – уничтожать армию врага. Ведь противник по каким-то причинам, иногда политическим, информационным попадает в "капкан" и не может выйти.

"То есть теперь они будут биться в Авдеевку до последнего россиянина, пока последний россиянин не разобьет лоб о наш рубеж", – объяснил военный эксперт.

Приблизительно так должны выполняться боевые действия. Особенно в зимний период, когда двигаться очень сложно. У нас сейчас есть несколько плацдармов. Это Авдеевка, район Бахмута, район Купянска и Кременной.

В ближайшее время снова пойдут дожди. Они "похоронят" те 400 "коробок", которые мы подвели в районе той же Авдеевки. Они в донецких черноземах будут "похоронены". Погрязнут по сам верх,

– заявил Свитан.

В основном нам помогает погода. Это верный, грамотный расчет нашего Генштаба. Этот русский наступательный потенциал отодвинут в худшую для наступления часть года – зиму.

В каком состоянии русская элитная армия

Роман Свитан отметил, что от элиты российского десанта остались только шапки-ушанки и тельняшки. Все. Те частично мобилизованные или контрактники, которые сейчас заходят, очень далеки от профессионализма.

Чтобы подготовить толкового десантника, нужно 4 – 5 лет. Все рассказывают, что через 2 – 3 месяца будет "большая" десантура. Нет, это будет "пушечное мясо",

– объяснил военный эксперт.

Реальный десант готовится в серьезных военных училищах как минимум с годовым боевым слаживанием. То есть, как минимум, до 5 лет. Поэтому то, что они собрали, поставили, одели на них тельняшки – это совсем не десант.

По словам военного эксперта, первые элитные подготовленные российские части были уничтожены еще в 2014 году. Первые полки Псковского десанта были ликвидированы нашими "Точками-У" под Донецком, когда они заходили.

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