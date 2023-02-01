Смена тактики россиян: что помогает врагу минимально продвигаться

Россияне пытаются минимально продвигаться вперед. Это повлияло на изменение их тактики, это последствия осенней мобилизации.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Правда, своими продвижениями и наступлениями Путин просто уничтожает граждан России.

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Последствия осенней мобилизации

Кузан рассказал, что мы на фронте сейчас наблюдаем последствия осенней мобилизации россиян. Да, 100 тысяч россияне сразу бросили на фронт, они гибли в большом количестве, попадали в плен, но они выиграли время. Благодаря им россияне смогли подготовить оставшиеся 130 тысяч мобилизованных, в том числе благодаря и белорусским мощностям.

Они в течение последних 3 месяцев были все же обучены, реально проходили военные учения и укомплектованы. Техника была снята с консервации, часть была отремонтирована и фактически у них теперь не пехотные, а мотопехотные подразделения, поэтому сегодня идет постепенное насыщение нашего фронта именно этими подразделениями,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что россияне будут использовать тактику ЧВК "Вагнера" – продавливать фронт количеством на определенном участке, несмотря на количество своих жертв. Мы видели, как Герасимов активно использовал зэков, и это были эффективные действия, но теперь и этих "вагнеровцев" устраняют, а ставят регулярные силы российской армии.

Наступление на Востоке

По словам главы Украинского центра безопасности, концентрация сил россиян будет на Донецком направлении, в частности, на Бахмут. Сейчас заметно, как они пытаются подступиться и с севера, и с юга зайти в тыл нашей группировке.

"Именно время играет определяющую роль. Насколько быстро мы получим адекватное оборудование, технику, от наших западных партнеров, чтоб убить эту волну наступления, которую сегодня разворачивают россияне, которая будет еще действительно продолжаться и обостряться где-то с середины - конца февраля в течение первых месяцев весны", – заметил Кузан.

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Угроза со стороны Беларуси

Как он отметил, наши военные готовятся к худшему и просчитывают варианты наступления на Сумы, Чернигов. Ударной группировки для наступления на Киев из Беларуси нет. Беларусью они пытаются отвлечь ВСУ. Мы видим, как они постоянно опрокидывают силы и средства, закрывая приграничные районы в Беларуси.

Имитируют эту бурную деятельность, чтобы отвлекать и фактически связывать наши силы обороны, потому что мы не можем оставить все эти приграничные территории без присмотра и просто сконцентрировать все силы на Востоке. Нам придется там держать наши достаточно мощные силы,

– подчеркнул военный эксперт.

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