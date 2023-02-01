Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Щоправда, своїми просуваннями й наступами Путін просто знищує громадян Росії.

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Наслідки осінньої мобілізації

Кузан розповів, що ми на фронті зараз спостерігаємо наслідки осінньої мобілізації росіян. Так, 100 тисяч росіяни одразу кинули на фронт, вони гинули у великій кількості, потрапляли в полон, але вони виграли час. Завдяки їм росіяни змогли підготувати решту 130 тисяч мобілізованих, зокрема, завдяки й білоруським потужностям.

Вони протягом останніх 3 місяців були все ж навчені, реально проходили військові навчання й укомплектовані. Техніка була знята з консервації, частина була відремонтована й фактично вони тепер мають не піхотні, а мотопіхотні підрозділи, тож сьогодні йде поступове насичення нашого фронту саме цими підрозділами,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що росіяни будуть використовувати тактику ПВК "Вагнера" – продавлювати фронт кількістю на певній ділянці, попри кількість своїх жертв. Ми бачили, як Герасимов активно використовував зеків, і це були ефективні дії, але тепер і цих "вагнерівців" усувають, а ставлять регулярні сили російської армії.

Наступ на Сході

За словами голови Українського центру безпеки, концентрація сил росіян буде на Донецькому напрямку, зокрема, на Бахмут. Нині помітно, як вони намагаються підступитись і з півночі, і з півдня, зайти в тил нашому угрупованню.

"Саме час грає визначальну роль. Наскільки швидко ми отримаємо адекватне обладнання, техніку, від наших західних партнерів, убити цю хвилю наступу, яку сьогодні розгортають росіяни, яка буде ще насправді продовжуватись і загострюватись десь з середини – кінця лютого протягом перших місяців весни", – зауважив Кузан.

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Загроза з боку Білорусі

Як він зазначив, наші військові готуються до найгіршого і прораховують варіанти наступу на Суми, Чернігів. Ударного угруповання для наступу на Київ з Білорусі нині немає. Білоруссю вони намагаються відволікти ЗСУ. Ми бачимо, як вони постійно перекидають сили і засоби, закриваючи прикордонні райони в Білорусі.

Імітують цю бурхливу діяльність, аби відволікати й фактично зв'язувати наші сили оборони, бо ми не можемо залишити всі ці прикордонні території без нагляду і просто сконцентрувати всі сили на Сході. Нам доведеться там тримати наші достатньо потужні сили,

– наголосив військовий експерт.

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