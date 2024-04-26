Военный эксперт сказал, что постараются сделать россияне до 9 мая

Как всем известно, российские оккупанты заточены на сакральные даты, ближайшая – 9 мая. Кроме попыток захватить Часов Яр, враг будет пробовать "нащупать" оружие от США, которое доставили и будут доставлять в Украину.

Таким предположением в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что россияне ждут указания по переданной американской помощи.

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Цели понятны

По словам полковника запаса, россияне знают, что в Украину будут доставлять большое количество боеприпасов, техники, систем поражения и другого оборудования. Они к этому готовятся.

Первая задача оккупантов – разведка, доразведка, корректировка, уточнение, выполнения боевых задач, подтверждение всего спектра разведывательных мероприятий.

В субботу, 20 апреля, конгрессмены США одобрили законопроект о выделении пакета помощи на сумму почти 61 миллиард долларов для поддержки Украины в борьбе против России. Документ также подписал президент Джо Байден.

Захватчики будут пытаться "нащупать" места загрузки и разгрузки вооружения. Особенно тех боевых частей и средств поражения, которые передали Украине в последнем пакете помощи США, и теперь их доставляют на фронт.

Видим, что уже наносятся удары дальними средствами поражения по железнодорожным развязкам и вокзалам. Пытаются бить по рампам, понимая, что в этих местах будут разгружать эшелоны с вооружением,

– сказал Свитан.

Однако Украина имеет механизмы противодействия – начиная от системы ПВО, заканчивая определенными механизмами ухода из-под контроля россиян, преимущественно связанного с большим количеством разведывательных беспилотников.

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