Таким припущенням в етері 24 Каналу поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни чекають вказівки щодо переданої американської допомоги.

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Цілі зрозумілі

За словами полковника запасу, росіяни знають, що в Україну доставлятимуть велику кількість боєприпасів, техніки, систем ураження та іншого обладнання. Вони до цього готуються.

Перша задача окупантів – розвідка, дорозвідка, коригування, уточнення, виконання бойових завдань, підтвердження всього спектру розвідувальних заходів.

Зауважте! У суботу, 20 квітня, конгресмени США схвалили законопроєкт про виділення пакета допомоги на суму майже 61 мільярд доларів для підтримки України у боротьбі проти Росії. Документ також підписав президент Джо Байден.

Загарбники намагатимуться "намацати" місця завантаження, розвантаження озброєння. Особливо тих бойових частин та засобів ураження, які передали Україні в останньому пакеті допомоги США, і тепер їх доставляють на фронт.

Бачимо, що вже завдаються удари дальніми засобами ураження по залізничних розв'язках та вокзалах. Намагаються бити по рампах, розуміючи, що в цих місцях будуть розвантажувати ешелони з озброєнням,

– сказав Світан.

Проте Україна має механізми протидії – починаючи від системи ППО, закінчуючи певними механізмами втечі з-під контролю росіян, переважно пов'язаного з великою кількістю розвідувальних безпілотників.

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