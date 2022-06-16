Что привезли Украине Макрон, Шольц и Драги: в СМИ появились детали

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину утром 16 июня. Представители европейских стран стремятся обсудить два вопроса.

По словам советника министра внутренних дел Виктора Андрусива, речь идет о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС, а также возобновлении переговоров с Россией.

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Что известно о визите европейских лидеров

Как сообщают СМИ, на организацию визита ушло несколько недель. Политики признались, что посещение Киева является своеобразным ответом мира, который критиковал его за недостаточную реакцию на войну.

Как и ожидалось, главной целью приезда в Украину Макрона, Шольца и Драги является обернение предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

По моей информации Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и... просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным,

– написал Андрусов в своем телеграмм-канале.

В то же время, европейские лидеры попытаются поднять вопрос переговорного процесса со страной-агрессоркой. Еще вчера, выступая перед военнослужащими в Румынии, Макрон заявил , что украинским лидерам придется вести переговоры с Россией о мире. Похоже, такие же тезисы будут звучать сегодня и в Киеве.

Лидер Франции обещает сделать все, чтобы остановить военные силы России и помочь украинским и их армии и продолжить переговоры.

Лидеры стран стремятся поддержать Украину перед оглашением решения Еврокомиссии

Ранее стало известно, что приезд Макрона, Шольца и Драги в Украину – это попытка политиков выразить поддержку накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса Украины как кандидата в члены Европейского Союза.

Европейские представители ожидают, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить нашему государству такой статус при условии осуществления ряда реформ. Правда, в ЕС до сих пор продолжаются дискуссии о том, когда именно эти реформы следует внедрять: до или после получения статуса кандидата.

Политики неоднозначны в своих стремлениях

По словам Урсулы фон дер Ляен, 23 – 24 июня состоится историческое заседание Европейского совета . В это время Украина узнает, получит ли она статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Ранее Эмануэль Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки , чтобы "сохранить лицо Путина".

За дипломатическое решение войны выступает также Марио Драги. Италия предложила свой "мирный план" для прекращения боевых действий.

Наиболее неоднозначной остается политика Германии, в частности, Шольца. Страна затягивает поставки оружия и продолжает финансировать Россию, покупая у нее энергоресурсы.

Ожидается, что Зеленский подтолкнет визитеров к предоставлению большего количества оружия, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины выстоять перед российским захватчиком.

Макрон, Шольц и Драги уже прибыли в Украину: смотрите видео