За словами радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, йдеться про надання Україні статусу кандидата в ЄС, а також відновлення переговорів із Росією.

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Що відомо про візит європейських лідерів

Як повідомляють ЗМІ, на організацію візиту знадобилося кілька тижнів. Політики зізналися, що відвідини Києва є своєрідною відповіддю світу, який критикував їх за недостатню реакцію на війну.

Як і очікувалося, головною метою приїзду до України Макрона, Шольца і Драгі є обгорнення надання Україні статусу кандидата в Євросоюз.

За моєю інформацією Макрон, Шольц і Драгі везуть нам кандидатство в ЄС і... прохання повернутися в переговорний процес з Путіним,

– написав Андрусів у своєму телеграм-каналі.

Водночас європейські лідери спробують підняти питання переговорного процесу з країною-агресоркою. Ще вчора, виступаючи перед військовослужбовцями у Румунії, Макрон заявив, що українським лідерам доведеться вести перемовини з Росією про мир. Схоже, такі ж тези лунатимуть сьогодні і в Києві.

Лідер Франції обіцяє зробити все, щоб зупинити військові сили Росії та допомогти українцям і їхній армії та продовжити переговори.

Лідери країн прагнуть підтримати Україну перед оголошенням рішення Єврокомісії

Раніше стало відомо, що приїзд Макрона, Шольца та Драгі в Україну – це спроба політиків висловити підтримку напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії щодо статусу України як кандидатки у члени Європейського Союзу.

Європейські представники очікують, що Єврокомісія рекомендуватиме надати нашій державі такий статус за умови втілення низки реформ. Щоправда, в ЄС досі тривають дискусії щодо того, коли саме ці реформи слід впроваджувати: до чи після набуття статусу кандидата.

Нагадаємо. За словами Урсули фон дер Ляєн, 23 – 24 червня відбудеться історичне засідання Європейської ради. Саме тоді Україна дізнається, чи отримає вона статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Політки неоднозначні у своїх прагненнях

Раніше Емануель Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб "зберегти обличчя Путіну".

За дипломатичне розв'язання війни виступає також Маріо Драгі. Італія запропонувала свій "мирний план" для припинення бойових дій.

Найбільш неоднозначною залишається політика Німеччини, зокрема Шольца. Країна затягує поставки зброї та продовжує фінансувати Росію, купуючи у неї енергоресурси.

Очікується, що Зеленський підштовхне візитерів до надання більшої кількості зброї, щоб допомогти Збройним Силам України вистояти перед російським загарбникам.