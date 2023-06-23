"Шахеды" и крылатые ракеты летели на Украину, на фронте враг пытался наступать, – Генштаб

Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам нашего государства беспилотниками и крылатыми ракетами. В то же время противник терпит неудачу на поле боя и безрезультатно пытается восстанавливать утраченные позиции.

Утром 23 июня командование украинской армии опубликовало сводку оперативной информации с фронта. В частности, там речь идет о ночных ударах и ситуации на поле боя, которая совсем плоха для захватчиков.

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Удары по Украине

Собственно, ночью применяли террористы крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа Shahed.

Вместе с тем за прошедшие сутки оккупанты обстреливали территории нашего государства, применив:

3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал";

3 крылатые ракеты Х-22;

4 дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Украинская ПВО уничтожила 3 "Шахеда" во время этой атаки и 13 крылатых ракет, летевших в сторону военного аэродрома в Хмельницкой области.

Также следует сказать, что Россия нанесла 49 авиационных ударов и совершила около 50 обстрелов из РСЗО по нашему государству.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой,

– констатировали в Генштабе.

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Ситуация на передовой

Горячее всего остается на:

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

За сутки произошло более 30 боевых столкновений между ВСУ и оккупантами на этих участках фронта.

Захватчики пытались наступать в районе Марьинки и Победы в Донецкой области, однако успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области,

– отметили в командовании ВСУ.

Кроме того, следует сказать, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла:

7 ударов по районам сосредоточения личного состава России;

4 удара по зенитно-ракетным установкам противника.

Вооруженные Силы также поразили:

пункт управления оккупантов;

4 района сосредоточения личного состава и военной техники;

2 склада боеприпасов;

1 склад горюче-смазочных материалов;

23 артиллерийских подразделения на огневых позициях;

2 средства радиоэлектронной борьбы;

2 узла связи.

Удары по Югу будут усиливаться

Вспомним напоследок, что аналитики из Института изучения войны предположили, что Вооруженные Силы будут увеличивать интенсивность ударов по оккупированному Югу Украины

Подтверждением тому являются недавние взрывы на Чонгарском мосту, соединяющем Херсонщину и Крым.

Собственно, цель наших защитников прежде всего лишить врага логистических путей. Очевидно, в этом году "курортный сезон" будет для оккупантов очень жарким.