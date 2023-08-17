Огромное преимущество: как кусты и бурьяны помогают ВСУ

Оккупанты били по лесополосам, чтобы деревья оставались без листьев и поломанные. Так лучше видны позиции ВСУ. Но кусты и бурьяны дают нашим защитникам возможность передвигаться.

Спикер 128-й отдельной бригады терробороны города Днепр Александр Курбатов рассказал 24 Каналу, что все деревья поломаны и голые, за ними невозможно спрятаться. На фоне зелени можно стать "невидимкой".

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Дроны сбрасывают гранаты в окопы

Александр Курбатов отметил, что часто враг запускает беспилотники, сбрасывающие взрывчатку в окопы. Такие кусты, нависающие над окопами, позволяют пройти человеку и оставаться незамеченным.

Конечно, так же летают дроны, пытаются стрелять. Дай Бог, чтобы в момент, когда такой дрон подлетает, было антидроновое ружье или было ружье, заряженное охотничьими патронами. Когда стреляешь в направлении, если он не высоко летит, его можно сбить. Если высоко, то нет,

– сказал он.

Курбатов рассказал, как кусты и бурьяны помогают ВСУ: смотрите видео

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