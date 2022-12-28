Украинские воины добились больших успехов на линии Сватово – Кременная, враг истощен в Бахмуте
Источник:ISW
Силы обороны добились больших успехов на линии Сватово – Кременная. Наши воины, вероятно, освободили из-под оккупации еще несколько населенных пунктов. Тем временем в Бахмуте захватчики истощены.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны. Подробнее информирует 24 канал.
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Успехи украинских защитников на линии Сватово – Кременная
В ISW подчеркнули, что украинские защитники, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке нашего государства, чем раньше оценивали аналитики. В частности, 27 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг оккупировал 1,6% территории области. Если сравнить с данными ISW днем раньше, то разница составляет около 46 квадратных километров.
Украинские войска, вероятно, освободили Двуречную, Новомлынск и Таволжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломыйчиху в Луганской области, учитывая, что как российские, так и украинские источники сообщали об обстреле Россией этих населенных пунктов 27 декабря,
– отметили в Институте изучения войны.
Как отметили аналитики, недавно известный российский милблогер сообщил, что украинские военные захватили опорный пункт оккупантов вблизи Червонопоповки. Это примерно 5 километров северо-западнее Кременной.
По оценкам ISW, наши воины, вероятно, продвигались туда по крайней мере с 23 декабря. Вражеские источники утверждали, что украинские силы перегруппировываются и развертывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступательных действий на линии Кременная – Сватово и в городе Кременная. Однако в ISW не могут подтвердить эту информацию.Обратите внимание! Оккупанты очень истощены в Бахмуте. Аналитики предполагают, что захватчики приближаются к кульминации, как в августе в Херсоне.
В ISW отметили: "Боевые потери россиян, вероятно, заставляют российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы размером в единицу... Сообщение о том, что российские военные используют группы размером в отделение, вероятно, является результатом длительной изнурительной войны и указывает на деградацию больших доктринальных формирований выше уровня взвода".
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Что происходит в Кременной: последние новости
- Глава Луганской ОВА 27 декабря сообщил, что в Кременной продолжаются тяжелые бои. Силы обороны ликвидируют оккупантов сотнями.
- Гайдай добавил, что враг изо всех сил старается не потерять Кременную, ведь в таком случае вся линия обороны захватчиков просто посыплется. Впрочем, преимущество все же на стороне ВСУ. "Но тяжело дается каждый метр, все насквозь заминировано и постоянно они обстреливают большим калибром", – подчеркнул глава ОВА.
- Заметим, что источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что ночью 27 декабря оккупантам в Кременной было жарко. Командование российских военных бежало в Рубежное. Его пытались догнать мобилизованные, но их отстреливали заградительные отряды кадыровцев.