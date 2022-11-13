Будет стабилизирована ситуация в 226 населенных пунктах: Зеленский о первых шагах в Херсонской области
Источник:Владимир Зеленский
После того, как ВСУ деоккупировали правый берег Днепра, в регионе проходят стабилизационные мероприятия. Президент Зеленский рассказал о возобновлении электричества, воды, транспорта и других цивилизационных удобств.
Владимир Зеленский вечером 13 ноября, на 256-й день войны, традиционно обратился к украинцам – рассказал о ситуации на фронте и на освобожденных территориях. По его словам, понятно, что специалисты разных отраслей делают все, чтобы вернуть нормальную жизнь в Херсон и область.
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Восстановление правопорядка на Юге Украины
Президент подчеркнул, что скоро в регионе появится интернет, телевидение, мобильная связь, также возобновятся поставки электричества и воды. Эксперты работают над тем, чтобы вернуть транспортное сообщение и заставить функционировать медицинскую систему.
Будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч человек на сегодня. Наше присутствие на Херсонщине будет ощущаться тем, что жизнь есть,
– отметил глава государства.
Кроме того, он отметил, что уже начинается возобновление работы в Херсонской области органов власти, полиции, частных компаний. Президент поблагодарил бизнес, который участвует в возвращении херсонцев к нормальной жизни.
Достойно внимания – полная версия обращения Зеленского за 13 ноября: смотрите видео
Что происходит в Херсоне: актуальная информация
- Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в понедельник, 14 ноября, в центре Херсона не будут раздавать гуманитарную помощь. Информация об этом появилась в местных пабликах и телеграм-каналах, однако она не правдива. По словам Янушкевича, Россия разгоняет фейк – на самом же деле в центре Херсона в понедельник будут работать взрывотехники. Нахождение людей в городе может быть опасным.
- Кроме того, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в Херсонской области уже появилось украинское телевидение. Местные могут ловить телевизионные сигналы своими спутниковыми антеннами.
- Победу украинской армии в Херсонской области также празднуют местные раки. Вооруженные Силы рассказали, что животные помогли им выполнять боевые задания и ликвидировать оккупантов.